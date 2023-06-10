Легкий форвард «Денвера» Брюс Браун сыграл важную роль в победе над «Майами» (108:95, 3-1) в четвертом матче финальной серии НБА.

Браун набрал 21 очко при 8 из 11 с игры со скамейки за 30 минут.

В активе Брюса также 4 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

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