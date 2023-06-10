Брюс Браун набрал 21 очко при 8 из 11 с игры в 4-м матче финала НБА

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Брюс Браун Баскетбол

Легкий форвард «Денвера» Брюс Браун сыграл важную роль в победе над «Майами» (108:95, 3-1) в четвертом матче финальной серии НБА.

Браун набрал 21 очко при 8 из 11 с игры со скамейки за 30 минут.

В активе Брюса также 4 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

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5 комментариев

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Vagant
Ответ Immolate Improved
Близнецы Брауны тащат второй матч подряд.
Такие же близнецы, как и однофамильцы:)
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Al Soro
мда,это не джэйлен....
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Immolate Improved
Близнецы Брауны тащат второй матч подряд.
+4
0
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Денис Храпунов
Ещё вначале сезона писал, что подписание КСП и Брауна это очевидная заявка на титул. Брюс крутой парень со стальным характером.
+5
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