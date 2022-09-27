Кевин Дюрэнт: «По меркам НБА я чертовски старый»

Форвард обратился к болельщикам в преддверии нового сезона НБА.

«Сегодня начинается мой 16-й тренировочный лагерь. По меркам НБА я чертовски старый. Желаю интересного и здорового сезона для всех в лиге. Спасибо болельщикам, очень ценю вашу поддержку! Давайте сделаем это», – написал Дюрэнт в твиттере.

В четверг, 29 сентября, форварду исполнится 34 года. За свою карьеру он дважды становился чемпионом НБА и MVP финала (2017, 2018), а также был признан самым ценным игроком лиги в сезоне-2013/14.

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