Деандре Эйтон просто смотрел, как Дюрэнт борется с Йокичем за подбор
Центровой «Финикса» Деандре Эйтон не стал тратить энергию на борьбу под кольцом в первом матче серии против «Денвера» (107:125, 0-1).
За 5:08 до конца первой половины Эйтон попытался заблокировать лэй-ап защитника «Денвера» Брюса Брауна, но мяч не достиг цели. Следующие несколько секунд центровой провел в наблюдении, как Кевин Дюрэнт борется за подбор под кольцом с Николой Йокичем.
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