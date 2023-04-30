Деандре Эйтон просто смотрел, как Дюрэнт борется с Йокичем за подбор

Центровой « » не стал тратить энергию на борьбу под кольцом в первом матче серии против « » (107:125, 0-1).

За 5:08 до конца первой половины Эйтон попытался заблокировать лэй-ап защитника «Денвера» , но мяч не достиг цели. Следующие несколько секунд центровой провел в наблюдении, как борется за подбор под кольцом с Николой Йокичем.

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