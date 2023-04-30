Деандре Эйтон просто смотрел, как Дюрэнт борется с Йокичем за подбор

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Никола Йокич Деандре Эйтон Брюс Браун Баскетбол

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон не стал тратить энергию на борьбу под кольцом в первом матче серии против «Денвера» (107:125, 0-1).

За 5:08 до конца первой половины Эйтон попытался заблокировать лэй-ап защитника «Денвера» Брюса Брауна, но мяч не достиг цели. Следующие несколько секунд центровой провел в наблюдении, как Кевин Дюрэнт борется за подбор под кольцом с Николой Йокичем.

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11 комментариев

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noke
Ответ Андрей Михайлюк
Ну так отборолся 2 раза, и енд ван дали в отрыве) а полез бы Эйтон бороться, то неизвестно чем закончилось бы.
Предполагаю, тогда лучше вообще Эйтона с поля убрать, а то как бы чего не вышло.
+15
0
+15
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Алексей Иванов
Ответ Mur89
Эйтон в этом матче был просто посмешищем🤦‍♂️абсолютный провал на подборах
В этом матче? Его Пламли в прошлой серии вертел как хотел
+11
0
+11
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Mur89
Эйтон в этом матче был просто посмешищем🤦‍♂️абсолютный провал на подборах
+8
0
+8
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ЮАГ
Эйтон: "Ну нахер".)
+3
0
+3
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ST-L
"Рюкзак, давай, левее, выше прыгай, с этой стороны, вот видишь - можешь же, да что ж ты делаешь еще и мяч потерял, вечно приходится за вами подчищать. Букер, забить даже не можешь, я тут старался, вырвал мяч для тебя"
+3
0
+3
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Андрей Михайлюк
Ну так отборолся 2 раза, и енд ван дали в отрыве) а полез бы Эйтон бороться, то неизвестно чем закончилось бы.
+2
-2
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NoNameVins
Ну постоял пару секунд, и чего)
0
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si40w
Да уж.. такая огромная махина, вроде и умеет много чего, а настолько ментально слаб.
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Nikita1981
Как Йокич не забил из-под кольца...
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Misson
Зато дал Дюрэнту взять два подбора за несколько секунд. Правда из-за этих лишних секунд борьбы Дюрэнт может раньше времени сломаться, но это Эйтона вряд ли сильно беспокоит.
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Cubs-V
Ответ Nikita1981
Как Йокич не забил из-под кольца...
3 раза
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