Валерий Тихоненко назначен генеральным менеджером сборной России

Теги ЦСКА Валерий Тихоненко сборная России РФБ сборная Беларуси Астана Баскетбол

Олимпийский чемпион Сеула-1988 Валерий Тихоненко назначен генеральным менеджером сборной России.

Тихоненко дебютирует в этой роли в товарищеском матче против сборной Беларуси, который начнется в 18:00 в «Баскет Холл Москва».

Тихоненко был одним из ведущих игроков сборной Советского Союза. В ее составе в 1988 году стал олимпийским чемпионом Сеула, дважды был вице-чемпионом мира (1986 и 1990) и завоевал три медали разного достоинства на чемпионатах Европы – золото (1985), серебро (1987) и бронзу (1989). В составе Объединенной команды участвовал в Олимпийских играх-1992 в Барселоне (4-е место), а в 1998 году сыграл за сборную России на чемпионате мира, в третий раз завоевав серебряную медаль.

Сразу после завершения карьеры игрока на протяжении двух сезонов возглавлял ЦСКА. А затем отправился на стажировку в команду университета «Сент-Джозефс» и клуб НБА «Даллас Маверикс». После возвращения был главным тренером московского «Динамо» и «ЦСК ВВС-Самары». Последней же командой в тренерской карьере Тихоненко оказалась женская сборная России, которая под его руководством завоевала серебро чемпионата Европы-2009.

В 2011 году Валерий Алексеевич стал генеральным менеджером казахстанского клуба «Астана», который выступает в Единой лиге ВТБ, и проработал на этом посту 11 лет.

Мэттью Ткачак и Тейтум из НБА учились вместе – предсказывали друг другу успешную карьеру

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий