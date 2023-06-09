Олимпийский чемпион Сеула-1988 Валерий Тихоненко назначен генеральным менеджером сборной России.

Тихоненко дебютирует в этой роли в товарищеском матче против сборной Беларуси, который начнется в 18:00 в «Баскет Холл Москва».

Тихоненко был одним из ведущих игроков сборной Советского Союза. В ее составе в 1988 году стал олимпийским чемпионом Сеула, дважды был вице-чемпионом мира (1986 и 1990) и завоевал три медали разного достоинства на чемпионатах Европы – золото (1985), серебро (1987) и бронзу (1989). В составе Объединенной команды участвовал в Олимпийских играх-1992 в Барселоне (4-е место), а в 1998 году сыграл за сборную России на чемпионате мира, в третий раз завоевав серебряную медаль.

Сразу после завершения карьеры игрока на протяжении двух сезонов возглавлял . А затем отправился на стажировку в команду университета «Сент-Джозефс» и клуб НБА «Даллас Маверикс». После возвращения был главным тренером московского «Динамо» и «ЦСК ВВС-Самары». Последней же командой в тренерской карьере Тихоненко оказалась женская сборная России, которая под его руководством завоевала серебро чемпионата Европы-2009.

В 2011 году Валерий Алексеевич стал генеральным менеджером казахстанского клуба « », который выступает в Единой лиге ВТБ, и проработал на этом посту 11 лет.

Мэттью Ткачак и Тейтум из НБА учились вместе – предсказывали друг другу успешную карьеру