Владимир Дячок: «Для России Кириленко – баскетболист номер один»

Теги ЦСКА Владимир Дячок сборная России РФБ НБА Андрей Кириленко Баскетбол

Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок назвал экс-игрока НБА, сборной России и ЦСКА Андрея Кириленко лучшим баскетболистом России.

«Он был очень разносторонним баскетболистом, он был везде. Это был универсал с очень большими и классными задатками по защите, который был в НБА среди лучших по блок-шотам и перехватам. Благодаря своим качествам он попадал на Матчи звезд НБА. Если мяч попадал к нему - то это всегда заканчивалось полезным действием для команды.

По баскетбольным качествам Андрей отличается от Майкла Джордана, но для России - он баскетболист номер один», - сказал Дячок.

В субботу Кириленко, который является президентом РФБ, исполнилось 42 года.

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4 комментария

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demx
Джей Ар Холден - номер один.
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Кот Ученый
номер один это Криштиану Роналду. учёные доказали что если бы он играл в баскетбол он был бы лучшим!
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Джонни-массажист
Эээ...Хряпа нэмбэр уан!!!!!! Каун и его чемпионское ДНК с отрывом вторые....
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xamer 9
Как будто без мнения исполнительного директора РФБ мы думали иначе)
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