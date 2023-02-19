Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок назвал экс-игрока НБА, сборной России и ЦСКА Андрея Кириленко лучшим баскетболистом России.

«Он был очень разносторонним баскетболистом, он был везде. Это был универсал с очень большими и классными задатками по защите, который был в НБА среди лучших по блок-шотам и перехватам. Благодаря своим качествам он попадал на Матчи звезд НБА. Если мяч попадал к нему - то это всегда заканчивалось полезным действием для команды.

По баскетбольным качествам Андрей отличается от Майкла Джордана, но для России - он баскетболист номер один», - сказал Дячок.

В субботу Кириленко, который является президентом РФБ, исполнилось 42 года.

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