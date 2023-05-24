Андрей Кириленко: «Сборные России и Беларуси в июне проведут товарищеские матчи в Новогорске»

Президент РФБ Андрей Кириленко сообщил, что мужская и женская сборные России в июне в Новогорске проведут товарищеские матчи с командами Беларуси.

«Будут сыграны товарищеские матчи с командами Беларуси. Зоран Лукич собирает команду. 9 июня будут играть мужчины, 13-го – женщины. Обе игры пройдут в Новогорске.

Акцент будет сделан не на ветеранов и проверенных игроков, а на молодежь, как это было, когда мы играли с сербскими клубами», – сказал Кириленко.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном