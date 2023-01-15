Андрей Мартюк и Георгий Жбанов – в расширенном составе сборной России на февральский сбор
РФБ объявила расширенный состав сборной России на тренировочный сбор, который пройдет с 15 по 20 февраля.
В список из 31 игрока вошли центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк и защитник УНИКСа Георгий Жбанов. В окончательный состав также могут попасть участники январского просмотрового сбора.
Расширенный состав сборной России (февраль-2023)
Защитники
Михаил Беленицкий («Нижний Новгород»)
Захар Ведищев («Локомотив-Кубань»)
Тимофей Герасимов («Енисей»)
Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»)
Георгий Жбанов (УНИКС)
Даниил Касаткин (МБА)
Александр Платунов («Парма»)
Виталиус Пранаускис («Автодор»)
Андрей Топтунов («Зенит»)
Юрий Умрихин («Самара»)
Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»)
Тимофей Якушин (МБА)
Форварды
Максим Барашков («Самара»)
Игорь Вольхин («Зенит»)
Филипп Гафуров («Самара»)
Павел Земский («Зенит»)
Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»)
Даниил Кочергин (МБА)
Андрей Лопатин (МБА)
Александр Петенев («Автодор»)
Илья Платонов (МБА)
Даниил Походяев («Парма»)
Самсон Руженцев (ЦСКА)
Егор Сычков («Локомотив-Кубань»)
Марк Тихоненко (МБА)
Александр Чадов («Нижний Новгород»)
Центровые
Сергей Балашов («Енисей»)
Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»)
Сергей Клюев (МБА)
Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)
Егор Рыжов («Зенит»)
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