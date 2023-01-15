Андрей Мартюк и Георгий Жбанов – в расширенном составе сборной России на февральский сбор

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РФБ объявила расширенный состав сборной России на тренировочный сбор, который пройдет с 15 по 20 февраля.

В список из 31 игрока вошли центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк и защитник УНИКСа Георгий Жбанов. В окончательный состав также могут попасть участники январского просмотрового сбора.

Расширенный состав сборной России (февраль-2023)

Защитники

Михаил Беленицкий («Нижний Новгород»)

Захар Ведищев («Локомотив-Кубань»)

Тимофей Герасимов («Енисей»)

Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»)

Георгий Жбанов (УНИКС)

Даниил Касаткин (МБА)

Александр Платунов («Парма»)

Виталиус Пранаускис («Автодор»)

Андрей Топтунов («Зенит»)

Юрий Умрихин («Самара»)

Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»)

Тимофей Якушин (МБА)

Форварды

Максим Барашков («Самара»)

Игорь Вольхин («Зенит»)

Филипп Гафуров («Самара»)

Павел Земский («Зенит»)

Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»)

Даниил Кочергин (МБА)

Андрей Лопатин (МБА)

Александр Петенев («Автодор»)

Илья Платонов (МБА)

Даниил Походяев («Парма»)

Самсон Руженцев (ЦСКА)

Егор Сычков («Локомотив-Кубань»)

Марк Тихоненко (МБА)

Александр Чадов («Нижний Новгород»)

Центровые

Сергей Балашов («Енисей»)

Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»)

Сергей Клюев (МБА)

Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)

Егор Рыжов («Зенит»)

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