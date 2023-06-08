Элайджа Брайант останется в «Анадолу Эфесе»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Турции Элайджа Брайант Баскетбол

Атакующий защитник «Анадолу Эфеса» Элайджа Брайант (28 лет, 196 см) договорился о продлении контракта с турецким клубом.

Действующий контракт американца истекает по окончании этого сезона.

«Эфес» ведет со счетом 2-1 в полуфинальной серии чемпионата Турции против «Фенербахче». Показатели Брайанта в серии – 17,3 очка, 6,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за встречу.

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