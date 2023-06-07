Чемпионат Турции. Плей-офф. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче» в 3-м матче полуфинала
В среду, 7 июня, в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф турецкой лиги «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче».
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 7 июня, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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