Чемпионат Турции. Плей-офф. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче» в 3-м матче полуфинала

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции Баскетбол

В среду, 7 июня, в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф турецкой лиги «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Третий матч

Анадолу Эфес – Фенербахче Беко
Дата проведения
7 июня, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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