Димитрис Итудис пришел на послематчевое интервью с ноутбуком, чтобы показать судейские ошибки

Теги Эргин Атаман Анадолу Эфес Фенербахче Беко видео чемпионат Турции Димитрис Итудис Баскетбол

Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис после поражения от «Анадолу Эфеса» в 3-м матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Турции (91:97, 1-2) принес на интервью ноутбук, чтобы показать по турецкому телевидению судейские ошибки.

 «Сегодня судьи применяли к командам разные критерии. В таком решающем матче с таким количеством первоклассных игроков то, что соперник исполнил 32 штрафных броска, а мы – 12, вызывает вопросы.

Это была настоящая расправа над нашей командой.

Я не хотел приходить сюда и говорить о судьях. Спасибо за ваше время. Надеюсь, вы правильно понимаете, что я делаю. Поздравляю «Эфес». У них отличная команда и отличный тренер, но мы тоже играем в баскетбол», – заявил Итудис.

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман во время пресс-конференции посмеялся над поступком коллеги.

«Простите, у меня нет ноутбука. Я пришел неподготовленным. Судьи совершали ошибки в обе стороны», — сказал Атаман.

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