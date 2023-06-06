Эргин Атаман: «Не секрет, что «Эфес» подписал соглашение с другим тренером. Но я хочу уйти чемпионом»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после победы во 2-м матче полуфинала чемпионата Турции против «Фенербахче» (92:90, 1-1) подтвердил слух о своем уходе из команды.

«Мне есть о чем рассказать, но сейчас я не могу говорить из-за своего положения. Если однажды я перестану быть баскетбольным тренером, я открыто расскажу о своих последних событиях в книге.

Если мне позволят, я хочу закончить карьеру чемпионом. В остальном, как я уже сказал, я объясню свой опыт в своей книге после того, как уйду с тренерской работы.

Я покидаю «Анадолу Эфес». Конечно же, все знают, что команда подписала [соглашение] с другим тренером. Здесь нечего скрывать», – заявил Атаман.

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