Арбитры 3-го матча полуфинальной серии «Анадолу Эфес» – «Фенербахче» не будут судить до конца сезона

Теги Эргин Атаман Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции судьи Федерация баскетбола Турции Димитрис Итудис Баскетбол

Федерация баскетбола Турции объявила, что три арбитра, которые судили вчерашний 3-й матч полуфинальной серии плей-офф «Анадолу Эфес» – «Фенербахче» (97:91, 2-1), не будут назначаться на матчи турнира до конца сезона.

«Хотя мы в целом очень довольны работой наших арбитров с начала сезона, свистки в четвертой четверти третьего матча между «Анадолу Эфесом» и «Фенербахче» повлияли на исход встречи. Уверен, что злого умысла не было, но лично меня это огорчает. Уверен, что далее в этой серии будет обсуждаться борьба на площадке, а не судейство», – сказал вице-президент Федерации баскетбола Турции Кемаль Динчер.

Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис после поражения от «Анадолу Эфеса» в 3-м матче принес на интервью ноутбук, чтобы показать по турецкому телевидению судейские ошибки.

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман заявил, что судьи совершали ошибки в обе стороны.

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