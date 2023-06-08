Арбитры 3-го матча полуфинальной серии «Анадолу Эфес» – «Фенербахче» не будут судить до конца сезона

Федерация баскетбола Турции объявила, что три арбитра, которые судили вчерашний 3-й матч полуфинальной серии плей-офф «Анадолу Эфес» – «Фенербахче» (97:91, 2-1), не будут назначаться на матчи турнира до конца сезона.

«Хотя мы в целом очень довольны работой наших арбитров с начала сезона, свистки в четвертой четверти третьего матча между «Анадолу Эфесом» и «Фенербахче» повлияли на исход встречи. Уверен, что злого умысла не было, но лично меня это огорчает. Уверен, что далее в этой серии будет обсуждаться борьба на площадке, а не судейство», – сказал вице-президент Федерации баскетбола Турции Кемаль Динчер.

Главный тренер « » после поражения от « » в 3-м матче принес на интервью ноутбук, чтобы показать по турецкому телевидению судейские ошибки.

Главный тренер «Анадолу Эфеса» заявил, что судьи совершали ошибки в обе стороны.

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