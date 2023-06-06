Чемпионат Турции. Плей-офф. «Тюрк Телеком» примет «Каршияку» во втором матче
Во вторник, 6 июня, «Тюрк Телеком» примет «Каршияку» во втором матче серии 1/2 финала плей-офф турецкой лиги.
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 6 июня, 20.00, «Ankara Spor Salonu Küçük»
«Тюрк Телеком» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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