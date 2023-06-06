Чемпионат Турции. Плей-офф. «Тюрк Телеком» примет «Каршияку» во втором матче

Теги результаты чемпионат Турции Тюрк Телеком Каршияка Баскетбол

Во вторник, 6 июня, «Тюрк Телеком» примет «Каршияку» во втором матче серии 1/2 финала плей-офф турецкой лиги.

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Первый матч

Тюрк Телеком – Каршияка
Дата проведения
6 июня, 20.00, «Ankara Spor Salonu Küçük»
Онлайн матча

«Тюрк Телеком» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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