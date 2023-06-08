Чемпионат Турции. Плей-офф. «Каршияка» сыграет с «Тюрк Телекомом»

Теги результаты чемпионат Турции Тюрк Телеком Каршияка Баскетбол

В четверг, 8 июня, «Каршияка» примет «Тюрк Телеком» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф турецкой лиги.

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Третий матч

Каршияка – Тюрк Телеком
Дата проведения
8 июня, 20.00, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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