Чемпионат Турции. Плей-офф. «Каршияка» сыграет с «Тюрк Телекомом»
В четверг, 8 июня, «Каршияка» примет «Тюрк Телеком» в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф турецкой лиги.
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 8 июня, 20.00, «Каршияка Арена»
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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