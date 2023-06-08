«Олимпиакос» оштрафован на 3000 евро и проведет один матч без зрителей

Теги Олимпиакос Панатинаикос болельщики чемпионат Греции штрафы Баскетбол

Руководство Греческой лиги вынесло решение по поводу инцидента, который произошел перед 1-м матчем финальной серии плей-офф «Олимпиакос» – «Панатинаикос» (73:70, 1-0).

Болельщики «Олимпиакоса» напали на игроков «Панатинаикоса», используя сигнальные ракеты, камни и коктейли Молотова.

По решению лиги, «Олимпиакос» оштрафован на 3 000 евро, а также будет вынужден провести один домашний матч без зрителей. Согласно правилам лиги, без зрителей пройдет 5-й матч финальной серии, если он потребуется, или первый матч следующего сезона.

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