Чемпионат Греции. Финал. «Панатинаикос» примет «Олимпиакос» во 2-м матче

Теги результаты Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Баскетбол

В четверг, 8 июня, во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата Греции «Олимпиакос» в гостях встретится с «Панатинаикосом».

Чемпионат Греции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

Панатинаикос – Олимпиакос
Дата проведения
8 июня, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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