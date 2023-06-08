Чемпионат Греции. Финал. «Панатинаикос» примет «Олимпиакос» во 2-м матче
В четверг, 8 июня, во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата Греции «Олимпиакос» в гостях встретится с «Панатинаикосом».
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 8 июня, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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