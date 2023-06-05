«Эти инциденты можно описать только как судейские преступления, которые ясно видны всей нации». «Панатинаикос» выступил с заявлением после 1-й игры финала против «Олимпиакоса»
«Панатинаикос» выступил с заявлением после поражения в первом матче финальной серии чемпионата Греции против «Олимпиакоса» (70:73, 0-1).
Клуб обвиняет судей в заинтересованности в исходе противостояния.
«Панатинаикос» стремится к самореализации исключительно через заслуженные победы на площадке. Перед лицом попыток несправедливо извлечь выгоду из тяжелой работы наших игроков мы будем неумолимы.
Мы твердо убеждены, что федерация баскетбола Греции и Центральный судейский комитет должны принять немедленные меры для наказания виновных в позорных событиях первой игры финала. Мы не умоляем и не просим особого отношения; напротив, мы требуем справедливого отношения и равенства от тех, кто находится у власти и определяет исход игры.
Наше терпение достигло предела, поскольку серия подозрительных инцидентов во время третьей игры этого года против «Олимпиакоса» в чемпионате Греции не является простым совпадением. Эти инциденты можно описать только как судейские преступления, которые ясно видны всей нации.
Мы ожидаем суровых санкций со стороны соответствующих органов и самой лиги», – говорится в заявлении клуба.
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