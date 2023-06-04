Болельщики «Олимпиакоса» забросали игроков «Панатинаикоса» файерами, камнями и коктейлями Молотова

Теги происшествия Олимпиакос Панатинаикос видео болельщики чемпионат Греции Баскетбол

Игроки «Панатинаикоса» подверглись нападению болельщиков «Олимпиакоса» на входе на «Стадион мира и дружбы» перед первым матчем финальной серии плей-офф чемпионата Греции.

Клуб опубликовал видеоролики, на которых видно, как в игроков летят коктейли Молотова, файеры и камни, когда они идут по коридору арены. Болельщики ждали баскетболистов на крыше. Один из камней разбил окно.

Никто не пострадал.

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3 комментария

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олси
эмоциональные граждане . было бы странно если цветами забросали
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Ametis
интересно посмотреть видео
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Mikael Rikhard
дикари
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