Александар Везенков – MVP, Томас Уолкап – лучший защитник по итогам голосования игроков Евролиги

Профсоюз игроков Евролиги объявил всех лауреатов ежегодной премии ELPA Players’ Choice Awards, которые определяются по итогам голосования баскетболистов.

MVP – (« ») – 47,4% голосов

Лучший по игре в защите – Томас Уолкап («Олимпиакос») – 43,9%

Лучший молодой игрок – («Партизан») – 47,4%

Лучший запасной – («Олимпиакос») – 38,6%

Самый прогрессирующий игрок – («Фенербахче») – 42,1%

Лучший новичок – Дариус Томпсон («Баскония») – 52,6%

Лучший в клатче – Серхио Юль («Реал») – 47,4%

Самый уважаемый игрок – Кайл Хайнс («Милан») – 61,4%

Приз за честную игру – Люк Сикма («Альба») – 36,8%

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