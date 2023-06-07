Александар Везенков – MVP, Томас Уолкап – лучший защитник по итогам голосования игроков Евролиги
Профсоюз игроков Евролиги объявил всех лауреатов ежегодной премии ELPA Players’ Choice Awards, которые определяются по итогам голосования баскетболистов.
MVP – Александар Везенков («Олимпиакос») – 47,4% голосов
Лучший по игре в защите – Томас Уолкап («Олимпиакос») – 43,9%
Лучший молодой игрок – Ям Мадар («Партизан») – 47,4%
Лучший запасной – Костас Слукас («Олимпиакос») – 38,6%
Самый прогрессирующий игрок – Найджел Хэйс («Фенербахче») – 42,1%
Лучший новичок – Дариус Томпсон («Баскония») – 52,6%
Лучший в клатче – Серхио Юль («Реал») – 47,4%
Самый уважаемый игрок – Кайл Хайнс («Милан») – 61,4%
Приз за честную игру – Люк Сикма («Альба») – 36,8%
Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги
1 комментарий