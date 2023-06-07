Александар Везенков – MVP, Томас Уолкап – лучший защитник по итогам голосования игроков Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Костас Слукас Серхио Юль Кайл Хайнс Александар Везенков Томас Уолкап Найджел Хэйс Люк Сикма Ям Мадар Дариус Томпсон Баскетбол

Профсоюз игроков Евролиги объявил всех лауреатов ежегодной премии ELPA Players’ Choice Awards, которые определяются по итогам голосования баскетболистов.

MVP – Александар ВезенковОлимпиакос») – 47,4% голосов

Лучший по игре в защите – Томас Уолкап («Олимпиакос») – 43,9%

Лучший молодой игрок – Ям Мадар («Партизан») – 47,4%

Лучший запасной – Костас Слукас («Олимпиакос») – 38,6%

Самый прогрессирующий игрок – Найджел Хэйс («Фенербахче») – 42,1%

Лучший новичок – Дариус Томпсон («Баскония») – 52,6%

Лучший в клатче – Серхио Юль («Реал») – 47,4%

Самый уважаемый игрок – Кайл Хайнс («Милан») – 61,4%

Приз за честную игру – Люк Сикма («Альба») – 36,8%

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1 комментарий

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Tim Timson
клатчера выбрали по одному броску конечно).. Юй красавец. украл не только раунд но и весь бой )
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