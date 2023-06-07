Билл Симмонс о «Майами»: «Бывает, что ты просто не можешь остановить то, чего хочет бог»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Билл Симмонс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс высказался о выступлении «Майами» в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Я никогда не видел такого выступления в плей-офф от команды, которая, по моему мнению, была не такой сильной, как другие.

У Калеба Мартина во втором матче было всего три очка. Он остыл, и его сила передалась Гэйбу Винсенту и Данкану Робинсону. Кайл Лаури забросил сумасшедший мяч с 8 метров. А как насчет момента, когда Бэм Адебайо забросил ужасный аллей-уп в последние пять минут?

Бывает, что ты просто не можешь остановить то, чего хочет бог. Кажется, что бог говорит: «Мне нравится эта команда «Хит». Я кайфую от нее», – сказал Симмонс.

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