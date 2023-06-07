Билл Симмонс о «Майами»: «Бывает, что ты просто не можешь остановить то, чего хочет бог»

Известный спортивный эксперт высказался о выступлении « » в нынешнем розыгрыше плей-офф.

«Я никогда не видел такого выступления в плей-офф от команды, которая, по моему мнению, была не такой сильной, как другие.

У Калеба Мартина во втором матче было всего три очка. Он остыл, и его сила передалась Гэйбу Винсенту и Данкану Робинсону. Кайл Лаури забросил сумасшедший мяч с 8 метров. А как насчет момента, когда Бэм Адебайо забросил ужасный аллей-уп в последние пять минут?

Бывает, что ты просто не можешь остановить то, чего хочет бог. Кажется, что бог говорит: «Мне нравится эта команда «Хит». Я кайфую от нее», – сказал Симмонс.

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями