Джимми Батлер: «Выиграем этот чемпионат благодаря Бэму Адебайо»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Бэм Адебайо Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер похвалил партнера по команде Бэма Адебайо за его выступления в плей-офф, подчеркнув значение центрового для успеха команды.

«Бэм играет невероятно хорошо на протяжении всего плей-офф, в этой серии уж точно. Сейчас ему достался самый сложный соперник в обороне. Он играет с большой энергией и не расслабляется ни в одной атаке. Он заслуживает уважения за это.

Нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе. Он играет так на протяжении всего сезона. Как я уже сказал, благодаря ему мы выиграем этот чемпионат», – сказал Батлер.

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

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8 комментариев

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pele_kan
на Бэма надейся, да и сам не плошай
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Король Лев
Тссс...Вы погодите так понты городить, я понимаю, что у вас самый авторитетный человек НБА Райли, но не палить же так контору..
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6LACK
А я думал благодаря Лаури
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Pavel Gurin
Йокич: прости Джимби, не в этот раз
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ВинниПох
Бэм старается, спору нет. Но как же он лажает под кольцом - то мажет, то у него выбивают мяч из рук. Поддержать тиммейта важно, но фактор № 1 явно не он.
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GGlushkov
Джимми старательно "размазывает" информационное давление на всех игроков Хит, явно полезно для организации, ведь это команда
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