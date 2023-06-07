Джимми Батлер: «Выиграем этот чемпионат благодаря Бэму Адебайо»

Лидер « » Джимми Батлер похвалил партнера по команде за его выступления в плей-офф, подчеркнув значение центрового для успеха команды.

«Бэм играет невероятно хорошо на протяжении всего плей-офф, в этой серии уж точно. Сейчас ему достался самый сложный соперник в обороне. Он играет с большой энергией и не расслабляется ни в одной атаке. Он заслуживает уважения за это.

Нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе. Он играет так на протяжении всего сезона. Как я уже сказал, благодаря ему мы выиграем этот чемпионат», – сказал Батлер.

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями