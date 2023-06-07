Неймар прилетел в Майами на 3-й матч финальной серии НБА

Знаменитый бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар по приглашению форварда «Хит» прилетел в Майами на 3-й матч финальной серии плей-офф .

После гостевой победы «Майами» над « » во 2-м матче (111:108) счет в серии – 1-1.

Батлер опубликовал в сторис несколько видео о том, как он проводит время с Неймаром. Бразилец посетил домашнюю арену и продемонстрировал свои баскетбольные навыки.

Футболист разместил в соцсети фотографию, сделанную на совместном ужине с Батлером в .

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

«Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке

Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро