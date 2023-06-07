Неймар прилетел в Майами на 3-й матч финальной серии НБА

Теги Денвер Майами НБА видео фото Неймар НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Знаменитый бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар по приглашению форварда «Хит» Джимми Батлера прилетел в Майами на 3-й матч финальной серии плей-офф НБА.

После гостевой победы «Майами» над «Денвером» во 2-м матче (111:108) счет в серии – 1-1.

Батлер опубликовал в сторис несколько видео о том, как он проводит время с Неймаром. Бразилец посетил домашнюю арену и продемонстрировал свои баскетбольные навыки.

Футболист разместил в соцсети фотографию, сделанную на совместном ужине с Батлером в Майами.

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5 комментариев

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xamer 9
Неймар молодец: на формулах двух побывал, на баскет щас сходит. На финал ЛЧ еще залетит
+10
0
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DevilBrO
Ответ xamer 9
Неймар молодец: на формулах двух побывал, на баскет щас сходит. На финал ЛЧ еще залетит
кайфует на зп. Познает дзен футболистов нашей сборной
+4
-1
+3
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Nocturnal
Ответ Panther Black
что за "my guy♥️" еще и сердце доьавил
Что такого? Он же не “my boyfriend” написал
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