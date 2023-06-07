Неймар прилетел в Майами на 3-й матч финальной серии НБА
Знаменитый бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар по приглашению форварда «Хит» Джимми Батлера прилетел в Майами на 3-й матч финальной серии плей-офф НБА.
После гостевой победы «Майами» над «Денвером» во 2-м матче (111:108) счет в серии – 1-1.
Батлер опубликовал в сторис несколько видео о том, как он проводит время с Неймаром. Бразилец посетил домашнюю арену и продемонстрировал свои баскетбольные навыки.
Футболист разместил в соцсети фотографию, сделанную на совместном ужине с Батлером в Майами.
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