«Конечно, «Майами». Дэмиан Лиллард назвал команду, куда бы он хотел, чтобы его обменяли

Теги Майами Бруклин Портленд НБА Дэмиан Лиллард Бэм Адебайо Микэл Бриджес Баскетбол

Разыгрывающему «Портленда» Дэмиану Лилларду задали прямой вопрос о том, куда бы он хотел, чтобы его обменяли, если до этого дойдет.

«Конечно, «Майами».

«Майами» – очевидный выбор. Бэм – мой чувак. Бэм – реально мой чувак. Думаю, что «Майами» – очевидный выбор.

«Бруклин» – еще один очевидный выбор, потому что Микэл Бриджес тоже мой чувак», – ответил Лиллард.

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3 комментария

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Asanov
очевидно мой выбор уехать из Портленда. подытожил игрок)
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Beetl
На Хирро, чемпионский контракт Робинсона и пару-тройку пиков - нормуль.)
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AEZAKMI228
Не нужен НАМ
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