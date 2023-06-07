«Конечно, «Майами». Дэмиан Лиллард назвал команду, куда бы он хотел, чтобы его обменяли

Разыгрывающему « » задали прямой вопрос о том, куда бы он хотел, чтобы его обменяли, если до этого дойдет.

«Конечно, «Майами».

«Майами» – очевидный выбор. Бэм – мой чувак. Бэм – реально мой чувак. Думаю, что «Майами» – очевидный выбор.

« » – еще один очевидный выбор, потому что тоже мой чувак», – ответил Лиллард.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома