«Конечно, «Майами». Дэмиан Лиллард назвал команду, куда бы он хотел, чтобы его обменяли
Разыгрывающему «Портленда» Дэмиану Лилларду задали прямой вопрос о том, куда бы он хотел, чтобы его обменяли, если до этого дойдет.
«Конечно, «Майами».
«Майами» – очевидный выбор. Бэм – мой чувак. Бэм – реально мой чувак. Думаю, что «Майами» – очевидный выбор.
«Бруклин» – еще один очевидный выбор, потому что Микэл Бриджес тоже мой чувак», – ответил Лиллард.
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