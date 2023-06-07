НБА. Плей-офф. Финал. «Майами» примет «Денвер» в 3-м матче
Сегодня состоится третий матч финальной серии плей-офф НБА 2023 года между «Денвером» и «Майами» (1-1).
НБА
Финал
Третий матч
- Дата проведения
- 8 июня, 03.30, «FTX Arena»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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