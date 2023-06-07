НБА. Плей-офф. Финал. «Майами» примет «Денвер» в 3-м матче

Сегодня состоится третий матч финальной серии плей-офф НБА 2023 года между « » и «Майами» (1-1).

НБА

Финал



Третий матч

В серии ничья – 1-1



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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