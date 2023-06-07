НБА. Плей-офф. Финал. «Майами» примет «Денвер» в 3-м матче

Теги результаты Денвер Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоится третий матч финальной серии плей-офф НБА 2023 года между «Денвером» и «Майами» (1-1).

НБА

Плей-офф

Финал

Третий матч

Майами – Денвер
Дата проведения
8 июня, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

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4 комментария

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PrazyanSergey
Йокич давно мой любимый игрок. Но как же хочется, чтобы Джимбо стал чемпионом.
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il1723
Удиви меня Майами
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andrushapumba
Да прибудет с нами красивый и умный баскетбол ведь всего три матча осталось в этом сезоне!
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