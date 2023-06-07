Фрэнк Вогель: «Деандре Эйтон способен стать одним из лучших центровых НБА»
Новый главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель заявил, что постарается сделать из центрового Деандре Эйтона игрока Матча всех звезд.
«Деандре Эйтон способен стать одним из лучших центровых НБА.
Есть аспекты, в которых он все еще способен прибавить с точки зрения атаки. Я намерен наладить с ним связь и сделать так, чтобы он поднялся до уровня игрока Матча звезд», – заявил Фрэнк Вогель.
У Эйтона были напряженные отношения с предыдущим главным тренером «Санз» Монти Уильямсом.
Средние показатели Эйтона в сезоне-22/23 – 18,0 очка и 10,0 подбора за игру.
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Если хороший снайпер производит за матч, условно, 10 трехочковых с процентом 40 - это 12 очков.
Центровому для того, чтобы набрать те же 12 очков при 10 бросках, нужно атаковать с процентом 60.
В сегодняшней лиге центровой должен быть очень хорош, чтобы конкурировать.
p.s. В 90-е тоже были снайперы, которые бросали трехочковые с процентом 40. Но только в те годы им не разрешали кидать по 10 трехочковых за матч.