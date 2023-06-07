Новый главный тренер « » Фрэнк Вогель заявил, что постарается сделать из центрового Деандре Эйтона игрока Матча всех звезд.

« способен стать одним из лучших центровых .

Есть аспекты, в которых он все еще способен прибавить с точки зрения атаки. Я намерен наладить с ним связь и сделать так, чтобы он поднялся до уровня игрока Матча звезд», – заявил .

У Эйтона были напряженные отношения с предыдущим главным тренером «Санз» .

Средние показатели Эйтона в сезоне-22/23 – 18,0 очка и 10,0 подбора за игру.

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