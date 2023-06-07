Фрэнк Вогель: «Деандре Эйтон способен стать одним из лучших центровых НБА»

Теги Финикс НБА Монти Уильямс Фрэнк Вогель Деандре Эйтон Баскетбол

Новый главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель заявил, что постарается сделать из центрового Деандре Эйтона игрока Матча всех звезд.

«Деандре Эйтон способен стать одним из лучших центровых НБА.

Есть аспекты, в которых он все еще способен прибавить с точки зрения атаки. Я намерен наладить с ним связь и сделать так, чтобы он поднялся до уровня игрока Матча звезд», – заявил Фрэнк Вогель.

У Эйтона были напряженные отношения с предыдущим главным тренером «Санз» Монти Уильямсом.

Средние показатели Эйтона в сезоне-22/23 – 18,0 очка и 10,0 подбора за игру.

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14 комментариев

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Analjinn
Будет здорово, если Вогель вдохнёт что в Эйтона.
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Дмитрий Кутузов
Складывается ощущение, что Эйтон не особо и напрягается. При этом все равно делает 17+10 по ходу карьеры.
+8
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Денис Храпунов
Ответ cruyff14@bk.ru
Пошла жара. Помню кидд тоже с таких слов про порзи начинал.
Порзи уже переломанный был. ДеАндре идеально сложенный парень, который ещё даже в Прайм свой не вошёл. С Монти у него не получилось, но с вогелем может и выйти. Плюс скорее всего Пол тоже уйдет, вследствии чего атмосфера в команде для ДеАндре улучшится. И честно говоря в текущей ситуации лучше поставить на Вогеля и ДеАндре, чем на Монти и Пола.
+4
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rembrandao
Ответ Дмитрий Кутузов
Складывается ощущение, что Эйтон не особо и напрягается. При этом все равно делает 17+10 по ходу карьеры.
Так и есть. Он в интервью говорил, что баскетбол для него - всего лишь бабки. А звездой не может быть человек, который не горит баскетболом.
+2
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rembrandao
Ответ Stephan Carrypenko
Йокич пример )
У Йокича все равно горят глаза и он хочет побеждать. А валенку Эйтону вообще пофиг. Денежка капает - и хорошо.
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mamama
у него скорее вопросы не с талантом, не со способностями, а с характером. слишком часто он в самые напряжённые моменты просто исчезает. скорее всего будет неплохой игрок, набирать свою статистику и ничем особым не запомнится
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Stephan Carrypenko
Ответ rembrandao
Так и есть. Он в интервью говорил, что баскетбол для него - всего лишь бабки. А звездой не может быть человек, который не горит баскетболом.
Йокич пример )
+2
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cruyff14@bk.ru
Пошла жара. Помню кидд тоже с таких слов про порзи начинал.
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mitch
Деандре Эйтон уже один из лучших центровых, т.к. в НБА центровых почти не осталось! А на безрыбье и рак - рыба.
Если хороший снайпер производит за матч, условно, 10 трехочковых с процентом 40 - это 12 очков.
Центровому для того, чтобы набрать те же 12 очков при 10 бросках, нужно атаковать с процентом 60.
В сегодняшней лиге центровой должен быть очень хорош, чтобы конкурировать.
p.s. В 90-е тоже были снайперы, которые бросали трехочковые с процентом 40. Но только в те годы им не разрешали кидать по 10 трехочковых за матч.
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boller_73
Мы прекрасно увидели в этом ПО какой он центр. Для регулярки сойдёт
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Daishi
Раз ставка на Эйтона, то Полу, видимо, кабздец кабздецович маячит на горизонте. Может Фогель и урегулирует как-то их тлеющий конфликт, но что-то сомнительно. Или может это предпродажная подготовка Эйтона пошла?))
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gfif13
Стоит вспомнить, что Вогель в своё время построил отличную защиту в Индиане с Хиббертом в центре
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rembrandao
Ответ mitch
Деандре Эйтон уже один из лучших центровых, т.к. в НБА центровых почти не осталось! А на безрыбье и рак - рыба. Если хороший снайпер производит за матч, условно, 10 трехочковых с процентом 40 - это 12 очков. Центровому для того, чтобы набрать те же 12 очков при 10 бросках, нужно атаковать с процентом 60. В сегодняшней лиге центровой должен быть очень хорош, чтобы конкурировать. p.s. В 90-е тоже были снайперы, которые бросали трехочковые с процентом 40. Но только в те годы им не разрешали кидать по 10 трехочковых за матч.
Ну как бы 40% трехочковых тоже далеко не каждый попадает.
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