Джеймс Джонс о смене главного тренера: «Мы увидели пробел. Нужно было его заполнить»

Теги Финикс Джеймс Джонс НБА Монти Уильямс Фрэнк Вогель Баскетбол

Генеральный менеджер «Финикса» Джеймс Джонс, комментируя назначение Фрэнка Вогеля на пост главного тренера, заявил, что команда нуждалась в переменах.

«Я пришел к выводу, что нам нужна инъекция другой энергии, нам нужен другой голос. Дело действительно в этом, все довольно просто.

Когда мы оценили, где мы были и куда бы хотели двинуться дальше, мы увидели пробел, и нам нужно было его заполнить», – заявил Джонс.

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