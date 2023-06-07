Джеймс Джонс о смене главного тренера: «Мы увидели пробел. Нужно было его заполнить»

Генеральный менеджер « » , комментируя назначение на пост главного тренера, заявил, что команда нуждалась в переменах.

«Я пришел к выводу, что нам нужна инъекция другой энергии, нам нужен другой голос. Дело действительно в этом, все довольно просто.

Когда мы оценили, где мы были и куда бы хотели двинуться дальше, мы увидели пробел, и нам нужно было его заполнить», – заявил Джонс.

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