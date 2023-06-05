Тим Макмэн: «Я по-прежнему уверен, что Деандре Эйтон будет обменян этим летом»

Теги Крис Пол Финикс НБА Монти Уильямс Деандре Эйтон Баскетбол

Инсайдер ESPN Тим Макмэн поделился возможным сценарием событий межсезонья с участием баскетболистов «Финикса» Деандре Эйтоном и Крисом Полом.

«Конечно, хорошо известна история перепалки между Деандре Эйтоном и Монти Уильямсом.

Но я ни в коем случае не считаю, что уход Монти Уильямса повышает вероятность того, что Эйтон останется в «Финиксе» в следующем сезоне. Я по-прежнему уверен, что Деандре будет обменян этим летом.

Вероятность, что Крис Пол останется в команде, конечно, выше. Им нужно понять, какие у них есть потенциальные варианты.

Крис Пол все еще очень хороший игрок, но ему 38 лет. Если они смогут каким-то образом заполучить пару качественных ролевых игроков, это будет то, что им предстоит серьезно рассмотреть», – сказал Макмэн.

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