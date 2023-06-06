«Шарлотт» склоняется к тому, чтобы выбрать на драфте Брэндона Миллера

По информации журналиста The Ringer Кевина О’Коннора, «Хорнетс» склоняются к тому, чтобы выбрать на драфте форварда из университета Алабама Брэндона Миллера.

« » принадлежит 2-й номер драфта-2023. Ожидается, что 1-м номером станет французский форвард , он достанется «Сан-Антонио». Под 3-м номером «Портленд», скорее всего, выберет защитника Скута Хендерсона.

Миллер (20 лет, 206 см) в своем единственном сезоне за университет Алабама набирал в среднем 18,8 очка и 8,2 подбора за матч.

Драфт состоится 22 июня.

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