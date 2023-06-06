«Шарлотт» склоняется к тому, чтобы выбрать на драфте Брэндона Миллера

Теги Шарлотт НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Скут Хендерсон Брэндон Миллер Баскетбол

По информации журналиста The Ringer Кевина О’Коннора, «Хорнетс» склоняются к тому, чтобы выбрать на драфте форварда из университета Алабама Брэндона Миллера.

«Шарлотт» принадлежит 2-й номер драфта-2023. Ожидается, что 1-м номером станет французский форвард Виктор Вембаньяма, он достанется «Сан-Антонио». Под 3-м номером «Портленд», скорее всего, выберет защитника Скута Хендерсона.

Миллер (20 лет, 206 см) в своем единственном сезоне за университет Алабама набирал в среднем 18,8 очка и 8,2 подбора за матч.

Драфт состоится 22 июня.

«Думаю не о Вембаньяме, а как защищаться против Карри». Скута Хендерсона считают выбором надежнее французского чуда света

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8 комментариев

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MrFrost
ИМХО, конечно, но они идиотами будут. Тогда уж поменяйте пик. Миллер - это баст с вероятностью 99,9%. Когда Хендерсон будет звездой, болелам Хорнетс только и останется утешать себя тем, что он, типа, по позиции не подходил=) А потом Мело запросит обмен и будет абсолютно прав.
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Дориан Грей_333
Ну, если Портленд забирает Скута, то можно прощаться с Лиллардом и Саймонсом за хорошую компенсацию, проводить ещё один сливной сезон, а потом смотреть, кто будет доступен на рынке из вингов/больших на помощь Шарпу и Хендерсону.
Постараться выцепить хорошего специалиста вместо Биллапса, и интересная команда получится на ближайшие лет 7-8.
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notfromrashka
Ох уж этот драфт, тут никто не может гарантировать результат, действительно лотерея
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Air Hornet
Ответ кандид
Логичное решение. Но это не снимает проблему центрового для Хорнетс.
Марк Уильямс не согласен, идеальный центровой для нас, советую посмотреть нарезки с ним. Да и с бэк-апом решили - Ник Ричардс отлично на эту роль подходит. Одно грамотное усиление для нас может многое изменить, ну и конечно состояние здоровья лидеров (как физическое, так и психологическое 😁). Но я не уверен, что Миллер стоит 2-го пика... видимо, руководство боится слишком кардинальных перемен, которые наверное неизбежны при выборе Скута, которого я считаю несомненным талантом #2 этого драфта.
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MrFrost
Ответ Дориан Грей_333
Ну, если Портленд забирает Скута, то можно прощаться с Лиллардом и Саймонсом за хорошую компенсацию, проводить ещё один сливной сезон, а потом смотреть, кто будет доступен на рынке из вингов/больших на помощь Шарпу и Хендерсону. Постараться выцепить хорошего специалиста вместо Биллапса, и интересная команда получится на ближайшие лет 7-8.
Портленду надо бы присмотреться к Энтони Блэку у которого, по моему личному мнению, потолок повыше чем у Хендерсона.
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Zizu 5
Ответ MrFrost
ИМХО, конечно, но они идиотами будут. Тогда уж поменяйте пик. Миллер - это баст с вероятностью 99,9%. Когда Хендерсон будет звездой, болелам Хорнетс только и останется утешать себя тем, что он, типа, по позиции не подходил=) А потом Мело запросит обмен и будет абсолютно прав.
драфт всегда риск
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MrFrost
Ответ Zizu 5
драфт всегда риск
Риски рисками, но выбрать Миллера вторым - это выкинуть пик.
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