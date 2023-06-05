Обозреватель «Детройта»: «Пистонс» могут обменять 5-й пик и Богдановича для усиления состава»

Журналист «The Athletic» и обозреватель « » Джеймс Эдвардс считает, что «Пистонс» могут обменять выбор на драфте НБА 2023 ради усиления состава.

«Нельзя исключать возможность, что «Пистонс» используют 5-й пик и/или в обмене для усиления состава», – пишет журналист.

34-летний Богданович в регулярке-2022/23 набирал в среднем 21,6 очка, реализуя 48,8% бросков с игры и 41,1% из-за дуги.

«Сан-Антонио» будет выбирать первым, затем идут «Шарлотт», «Портленд» и «Хьюстон».

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