Обозреватель «Детройта»: «Пистонс» могут обменять 5-й пик и Богдановича для усиления состава»
Журналист «The Athletic» и обозреватель «Детройта» Джеймс Эдвардс считает, что «Пистонс» могут обменять выбор на драфте НБА 2023 ради усиления состава.
«Нельзя исключать возможность, что «Пистонс» используют 5-й пик и/или Бояна Богдановича в обмене для усиления состава», – пишет журналист.
34-летний Богданович в регулярке-2022/23 набирал в среднем 21,6 очка, реализуя 48,8% бросков с игры и 41,1% из-за дуги.
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Хотя ход конечно правильный, 5м пиком взять очередного молодого перспективного, но не топа и остаться с детским садом, где за 30 перевалили только три ролевика - это путь к веселому баскетболу внизу таблицы. Надо выискивать хоть мало-мальского топа в расцвете сил.