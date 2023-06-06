В сети появилось видео, как Виктор Вембаньяма жонглирует 3 баскетбольными мячами
В сети появилось видео, как претендент на первый номер драфта НБА 2023 Виктор Вембаньяма жонглирует 3 баскетбольными мячами.
Ожидается, что «Сан-Антонио» выберет баскетболиста под первым пиком.
«Метрополитан» Вембаньямы вышел в финал чемпионата Франции. Он встретится с «Монако» в серии до 3-х побед.
Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома
«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?
Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций
В отличие от предыдущих первых номеров драфта, у Виктора прямо вот реальные шансы стать выдающимся игроком. Здоровья парню.