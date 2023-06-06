В сети появилось видео, как Виктор Вембаньяма жонглирует 3 баскетбольными мячами

В сети появилось видео, как претендент на первый номер драфта НБА 2023 жонглирует 3 баскетбольными мячами.

Ожидается, что « » выберет баскетболиста под первым пиком.

« » Вембаньямы вышел в финал чемпионата Франции. Он встретится с « » в серии до 3-х побед.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций