В сети появилось видео, как Виктор Вембаньяма жонглирует 3 баскетбольными мячами

Теги Сан-Антонио НБА драфт НБА Метрополитан Монако Виктор Вембаньяма Баскетбол

В сети появилось видео, как претендент на первый номер драфта НБА 2023 Виктор Вембаньяма жонглирует 3 баскетбольными мячами.

Ожидается, что «Сан-Антонио» выберет баскетболиста под первым пиком.

«Метрополитан» Вембаньямы вышел в финал чемпионата Франции. Он встретится с «Монако» в серии до 3-х побед.

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4 комментария

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Алексей Jay
Постер к фильму MIB ))
+5
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+5
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JJ78
Зрелище напомнило древне-индийского бога с несколькими руками.
В отличие от предыдущих первых номеров драфта, у Виктора прямо вот реальные шансы стать выдающимся игроком. Здоровья парню.
+3
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Сергей Пузанков
Первый пик этому господину
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Расс
Ждём видео как он ставит мат в три хода ведущим гроссмейстер мира!
0
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