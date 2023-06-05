Участник драфта НБА Маркуиз Ноуэлл (173 см): «Маггси Богз сказал мне: «Не пытайся быть тем, кем не являешься»

Звезда NCAA, разыгрывающий университета Канзас Стэйт Маркуиз Ноуэлл рассказал о советах, которые ему дал прославленный игрок НБА Маггси Богз.

Рост Ноуэлла – 173 см, Богза – 160 см.

«Я иногда разговариваю с Маггси. Он просто дал мне некоторое представление о том, что такое быть низкорослым защитником, как выйти на следующий уровень.

Он дал мне несколько советов. Самое главное – это оставаться хорошим человеком. Быть хорошим человеком так недооценивают, а это может открыть перед тобой множество дверей. Так что он сказал мне: «Просто продолжай быть хорошим человеком и продолжай делать то, что привело тебя сюда, потому что я тоже добился этого. Не пытайся быть тем, кем не являешься, и просто продолжай становиться лучше», – рассказал Ноуэлл.

В прошедшем сезоне разыгрывающий набирал в среднем 17,6 очка и 8,3 передачи, реализуя 38,6% бросков с игры и 35,5% из-за дуги.

Ожидается, что баскетболист может быть выбран во втором раунде драфта.

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