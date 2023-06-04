«Лейкерс» планируют сохранить 17-й пик на драфте-2023

Теги Лейкерс НБА драфт НБА Баскетбол

«Лейкерс» планируют сохранить принадлежащий им 17-й пик на драфте-2023.

Об этом сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха.

Журналист ранее информировал о том, что «Лейкерс» планируют сохранить в составе столько игроков, сколько возможно».

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