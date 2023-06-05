Бэм Адебайо: «Теперь многие люди будут знать, кто такой Гэйб Винсент»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Бэм Адебайо Гэйб Винсент Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо считает, что разыгрывающему Гэйбу Винсенту удалось многое доказать в сезоне-22/23.

Во втором матче финала с «Денвером» (111:108, 1-1) Винсент набрал 23 очка и 3 передачи при 8 из 12 с игры.

«Он показал, что незадрафтованные игроки могут выходить в старте в финальной серии НБА.

Не имеет никакого значения, что его не выбрали на драфте. Он показывает пример парням, которые следуют таким же путем. Делает себе имя. Думаю, теперь многие люди будут знать, кто такой Гэйб Винсент», – заявил Адебайо.

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