Джефф Грин: «Этот чертов финал НБА. Мы должны прикладывать больше усилий»

Форвард «Денвера» согласился с мнением главного тренера , который оказался недоволен уровнем самоотдачи команды во втором матче финала с «Майами» (108:111, 1-1).

«Этот чертов финал НБА, приятель. Мы должны прикладывать больше усилий.

Нельзя выходить на площадку с таким подходом, который был у нас. Нам необходимо прибавлять», – заявил Грин.

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