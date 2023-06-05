Джефф Грин: «Этот чертов финал НБА. Мы должны прикладывать больше усилий»
Форвард «Денвера» Джефф Грин согласился с мнением главного тренера Майкла Мэлоуна, который оказался недоволен уровнем самоотдачи команды во втором матче финала с «Майами» (108:111, 1-1).
«Этот чертов финал НБА, приятель. Мы должны прикладывать больше усилий.
Нельзя выходить на площадку с таким подходом, который был у нас. Нам необходимо прибавлять», – заявил Грин.
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