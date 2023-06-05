Разыгрывающий «Хит» объяснил, за счет чего команде удается демонстрировать лучшую игру в сложные моменты матчей.

«Майами» победил «Денвер» во второй встрече финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1, уступая по ходу «-15».

«Хит» в 10-й раз за нынешний плей-офф отыгрались после отставания «-10» и более.

«Первое, это в нашей ДНК. Каждый в этой команде так или иначе сталкивался с трудностями, оказывался не у дел, но возвращался.

Второе, у нас просто есть опыт игры в концовках. В итоге, когда наступает самое напряженное время, мы странным образом чувствуем себя комфортно», – заявил Винсент.

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«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?