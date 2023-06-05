Гэйб Винсент о уверенной игре «Майами» в сложные моменты: «Это в нашей ДНК»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Гэйб Винсент Баскетбол

Разыгрывающий «Хит» Гэйб Винсент объяснил, за счет чего команде удается демонстрировать лучшую игру в сложные моменты матчей.

«Майами» победил «Денвер» во второй встрече финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1, уступая по ходу «-15».

«Хит» в 10-й раз за нынешний плей-офф отыгрались после отставания «-10» и более. 

«Первое, это в нашей ДНК. Каждый в этой команде так или иначе сталкивался с трудностями, оказывался не у дел, но возвращался.

Второе, у нас просто есть опыт игры в концовках. В итоге, когда наступает самое напряженное время, мы странным образом чувствуем себя комфортно», – заявил Винсент.

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3 комментария

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Максим Яблонский
Вот так на наших глазах пишется история!
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ɔculpa
ОБ уверенной!
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Danya Black
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