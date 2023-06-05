Кевин Лав сыграл впервые после 5-го матча серии с «Селтикс». Набрал 6+10 за 22 минуты

Теги Денвер Майами НБА Кевин Лав НБА плей-офф Калеб Мартин Баскетбол

Форвард «Майами» Кевин Лав в воскресенье вернулся в ротацию команды.

Лав принял участие во втором матче финала против «Денвера» (111:108, 1-1), сыграв впервые после пятого матча решающей серии Востока с «Селтикс».

Ветеран набрал 6 очков (2 из 9 с игры), 10 подборов и 2 передачи за 22 минуты.

Лав заменил в стартовой пятерке Калеба Мартина, который в этот вечер играл на фоне недомогания.

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1 комментарий

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Максим Яблонский
Мощно и полезно отыграл, Гордона прикрыл.
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