Никола Йокич: «Даже не знаю, почему у меня только 4 передачи. Не думаю о статистике»

Центровой «Денвера» Никола Йокич подвел итоги второго матча финальной серии НБА против «Майами» (108:111, 1-1).

На счету серба 41 очко и 4 передачи.

«Они заставили нас играть в удобном для себя ритме. Мы не хотели играть в таком стиле, они хотели. Возможно, если будем действовать немного быстрее, это поможет нам.

Мэлоун назвал главной проблемой самоотдачу, а Мюррэй говорил об отсутствии дисциплины? Важно знать, что делать. Сегодня у нас часто возникало недопонимание, мы теряли контакт. Соперник получал возможности для открытых бросков, особенно в начале игры.

Являются ли четыре передачи результатом защитных усилий «Хит» или это из-за промахов одноклубников? Не знаю. Я не думаю о передачах или о чем-то таком. Честно признаться, у меня нет ответа. Я просто играю. Когда я на площадке, не думаю о статистике и подобных вещах», – сказал .

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