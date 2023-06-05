У «Денвера» результат 0-3 в матчах плей-офф-2023, в которых Йокич набирает 40 и более очков

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

«Майами» в воскресенье  победил «Денвер» во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1. Лидер «Наггетс» Никола Йокич набрал 41 очко и 4 передачи.

У «Денвера» результат 0-3 в матчах текущего плей-офф, в которых Йокич набирает 40 и более очков.

Клуб из Колорадо имеет показатель 13-1, когда на счету 2-кратного MVP менее 40 очков.

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4 комментария

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ПП ПП
Когда передач меньше 10 это значит у партнёров не пошло. И начинает сам тащить. Все предельно ясно.
+11
-1
+10
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Ярослав Гордеев
Всё логично, когда партнёры не дорабатывают, Йокич выбивает максимум, но этого все равно не хватает. Всё должно быть в балансе
+10
-1
+9
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Антон
Йокич подбешивает иной раз. Всё умеет, всё могёт. Ещё и здоровенный. Какое-то читерство.
+4
-1
+3
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