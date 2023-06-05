«Майами» в воскресенье победил «Денвер» во втором матче финала плей-офф НБА со счетом 111:108, 1-1. Лидер «Наггетс» набрал 41 очко и 4 передачи.

У «Денвера» результат 0-3 в матчах текущего плей-офф, в которых Йокич набирает 40 и более очков.

Клуб из Колорадо имеет показатель 13-1, когда на счету 2-кратного MVP менее 40 очков.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?