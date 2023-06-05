Главный тренер «Майами» заявил, что верил в команду, несмотря на сложности в регулярном чемпионате.

«Хит» попали в плей-офф с итоговым восьмым посевом через матчи плей-ин.

«Несмотря на все проблемы, я знал, что у нас хорошая команда. Мне еще не доводилось проходить через такие регулярные чемпионаты. Но это такой процесс, когда ты находишь свою прелесть во всех этих трудностях. Мне нравился этот процесс.

У нас было множество различных сочетаний, различных вариантов пятерок, мы были в поиске, пытались разобраться, что делать. От матча к матчу с нами происходили сумасшедшие вещи. Но, как мне кажется, мы все чему-то научились за это время, выросли. Это один из самых интересных для меня регулярных чемпионатов. Мне кажется, нас в итоге немного недооценили. Все-таки в прошлом году мы были лучшей командой Востока.

Я не ищу оправданий. Это одно из главных качеств нашей команды – мы не ищем оправданий. Мы через многое прошли, было столько поисков оптимальной ротации. Но из этого выросло нечто особенное», – заявил Споэльстра.

В воскресенье «Майами» сравнял счет в финале с « » – 111:108, 1-1.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?