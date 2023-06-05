Эрик Споэльстра: «Несмотря на все проблемы, я знал, что у нас хорошая команда»

Теги Денвер Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил, что верил в команду, несмотря на сложности в регулярном чемпионате.

«Хит» попали в плей-офф с итоговым восьмым посевом через матчи плей-ин.

«Несмотря на все проблемы, я знал, что у нас хорошая команда. Мне еще не доводилось проходить через такие регулярные чемпионаты. Но это такой процесс, когда ты находишь свою прелесть во всех этих трудностях. Мне нравился этот процесс.

У нас было множество различных сочетаний, различных вариантов пятерок, мы были в поиске, пытались разобраться, что делать. От матча к матчу с нами происходили сумасшедшие вещи. Но, как мне кажется, мы все чему-то научились за это время, выросли. Это один из самых интересных для меня регулярных чемпионатов. Мне кажется, нас в итоге немного недооценили. Все-таки в прошлом году мы были лучшей командой Востока.

Я не ищу оправданий. Это одно из главных качеств нашей команды – мы не ищем оправданий. Мы через многое прошли, было столько поисков оптимальной ротации. Но из этого выросло нечто особенное», – заявил Споэльстра. 

В воскресенье «Майами» сравнял счет в финале с «Денвером» – 111:108, 1-1.

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6 комментариев

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serginn
При любом исходе это уже фантастический результат - зайти с 8го места, дойти до финала и не свипнуться в нем. Про вариант с чемпионством даже не говорю, если такое случится- ему прижизненный памятник на входе на стадион.
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Максим Яблонский
Величие Майами и тренера: впервые в истории 8 посев выиграл лигу.
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rigobersong
Райли и Хаслем с битой в подвале творят чудеса с мотивацией игроков:))
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Stephan Carrypenko
Ну можно сказать ставка Дрейка зашла)
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nata shima
Маями должен был в первом раунде вылетать от Милуоки,но травма Яниса их спасла. А дальше уже шлаковый Никс,которым повезло с неопытным Кливлендом.Бостон без тренера в этом сезоне. Денвер тоже можно обыгрывать,кроме Мюррея и непутевого брата Страхиньи там ничего и нет.
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xamer 9
Ответ serginn
При любом исходе это уже фантастический результат - зайти с 8го места, дойти до финала и не свипнуться в нем. Про вариант с чемпионством даже не говорю, если такое случится- ему прижизненный памятник на входе на стадион.
Даже если бы был свип, все равно это монструозно. Когда порядок бьет класс, причём во всех сериях пока так было.
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