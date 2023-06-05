Майкл Мэлоун: «Я не просто так говорил после первого матча, что мы играли не лучшим образом»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после второго матча финальной серии с «Майами» (108:111, 1-1) признался, что у него есть вопросы к команде.

«Давайте поговорим о самоотдаче. То есть идет финальная серия НБА, а мы говорим о самоотдаче. Меня это сильно беспокоит.

Наверное, вы не поверили мне, когда я после первого матча говорил, что мы играли не лучшим образом. Подумали, что я просто хочу создать повод для обсуждения, попасть на первые полосы. Но мы действительно играли не лучшим образом.

Сейчас не предсезонка. Не регулярный чемпионат. Это финал НБА», – сказал Мэлоун.

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

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2 комментария

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fridzon
Так и до физрука недолго в комментариях)
+6
0
+6
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Марсель Объелся
Вот что происходит, когда ролевики Майами не бросают 2 из 23
+6
-1
+5
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