Главный тренер «Денвера» после второго матча финальной серии с «Майами» (108:111, 1-1) признался, что у него есть вопросы к команде.

«Давайте поговорим о самоотдаче. То есть идет финальная серия НБА, а мы говорим о самоотдаче. Меня это сильно беспокоит.

Наверное, вы не поверили мне, когда я после первого матча говорил, что мы играли не лучшим образом. Подумали, что я просто хочу создать повод для обсуждения, попасть на первые полосы. Но мы действительно играли не лучшим образом.

Сейчас не предсезонка. Не регулярный чемпионат. Это финал НБА», – сказал Мэлоун.

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?