Репортер Джаред Гринберг: «Хирро отлично смотрелся на тренировке и готовится сыграть в третьем матче»

Теги травмы Денвер Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Репортер Джаред Гринберг поделился информацией о состоянии защитника «Майами» Тайлера Хирро.

«Наблюдавшие за тренировкой «Хит» в воскресенье рассказали мне, что Хирро «отлично смотрелся», это цитата, и делал все то, что обычно делает при подготовке к играм. Просто команда пока была не готова к решению вернуть его в состав. Как ожидается, он сыграет в третьем матче», – рассказал Гринберг в эфире NBA TV.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

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4 комментария

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ФомаМаня
А вот вопрос. А нужен ли Хирро в уже хорошо отлаженном механизме? Он ведь нарушит налаженные связи и взаимодействия…
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MikeABLG
Ответ ФомаМаня
А вот вопрос. А нужен ли Хирро в уже хорошо отлаженном механизме? Он ведь нарушит налаженные связи и взаимодействия…
Просто с ограничением по времени будет выходить
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Ku'nBet
Ответ ФомаМаня
А вот вопрос. А нужен ли Хирро в уже хорошо отлаженном механизме? Он ведь нарушит налаженные связи и взаимодействия…
Если не впишется, то Спо выведет его из ротации. Не проблема.
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Южка
Ответ ФомаМаня
А вот вопрос. А нужен ли Хирро в уже хорошо отлаженном механизме? Он ведь нарушит налаженные связи и взаимодействия…
Конечно нужен! хирро наглый малый! и поливать умеет.
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