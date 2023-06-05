Репортер Джаред Гринберг поделился информацией о состоянии защитника «Майами» .

«Наблюдавшие за тренировкой «Хит» в воскресенье рассказали мне, что Хирро «отлично смотрелся», это цитата, и делал все то, что обычно делает при подготовке к играм. Просто команда пока была не готова к решению вернуть его в состав. Как ожидается, он сыграет в третьем матче», – рассказал Гринберг в эфире NBA TV.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома правой руки, который он получил во время первого раунда плей-офф. Защитник не играет с 16 апреля.

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