Леброн Джеймс пересматривает свои лучшие школьные моменты

Звездный форвард « » опубликовал в соцсети видео, как он пересматривает свои лучшие школьные моменты.

После поражения «Лейкерс» от «Денвера» в финале Западной конференции (0-4) Джеймс заявил, что в межсезонье подумает о своем будущем в лиге. Позже четырехкратный чемпион подтвердил, что речь идет о возможном завершении карьеры.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича