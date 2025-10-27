Видео
Расселл Уэстбрук набрал 18+6+6 в матче против «Лейкерс»

Уэстбрук зажег, выйдя со скамейки в игре против бывшей команды.

36-летний разыгрывающий, недавно присоединившийся к «Сакраменто», провел на паркете 27 минут и отметился 18 очками, реализовав 6 из 12 бросков с игры, 4 из 6 трехочковых и 2 из 6 штрафных.

Особенно важными стали три дальних попадания Уэстбрука во второй четверти, позволившие «Кингс» отыграть 10-очковое отставание и сравнять счет к перерыву (62:62).

По итогам встречи на счету разыгрывающего также 6 подборов, 6 передач при 2 потерях и 1 перехват.

«Сакраменто» уступил «Лейкерс» – 120:127.

