Расселл Уэстбрук набрал 18+6+6 в матче против «Лейкерс»
Уэстбрук зажег, выйдя со скамейки в игре против бывшей команды.
36-летний разыгрывающий, недавно присоединившийся к «Сакраменто», провел на паркете 27 минут и отметился 18 очками, реализовав 6 из 12 бросков с игры, 4 из 6 трехочковых и 2 из 6 штрафных.
Особенно важными стали три дальних попадания Уэстбрука во второй четверти, позволившие «Кингс» отыграть 10-очковое отставание и сравнять счет к перерыву (62:62).
По итогам встречи на счету разыгрывающего также 6 подборов, 6 передач при 2 потерях и 1 перехват.
«Сакраменто» уступил «Лейкерс» – 120:127.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?3112 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
