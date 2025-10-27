  • Спортс
  • Джефф Тиг считает, что «Лейкерс» нужно не попасть в плей-офф, чтобы Леброн Джеймс мог провести прощальный тур в стиле Кобе Брайанта
1

Тиг описал лучший, по его мнению, сценарий завершения карьеры Джеймса.

«Хочу, чтобы у Брона был момент, когда он уходит, свой момент Кобе. «Брон, забрось 70! Покончи с этим!». Просто чтобы у него был момент, когда он сможет просто быть Броном. Все приходят на игру, и все... ну, вспомни, кто был на той игре Кобе, бро. Трибуны просто сходили с ума.

Если Брон попадет в плей-офф, он будет очень стараться победить... Никто не будет знать, какая игра станет последней. Понимаешь, о чем я?... Я бы хотел, чтобы все просто приехали на игру Брона. Джей-Зи у самого края паркета, все звезды, все в здании. Билеты на самые дальние места стоят 10 000 долларов. Вот это последняя игра Брона.

Та последняя игра Кобе, бро, ее показывали на ESPN. У него были специальные кроссовки для нее. Это было невероятно», – сказал Тиг, вспоминая последнюю игру Кобе Брайанта.

Соведущий подкаста заявил, что Джеймс не должен играть в малозначимом матче в своей последней игре, но Тиг остался при своем мнении.

«Именно это и сделало тот матч Кобе таким огненным. Он набрал 60. Мы смотрели на Кобе с мыслью: «Черт, этот парень отгрузил 60 очков, прежде чем уйти на пенсию», – объяснил Тиг.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?3112 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Club 520
