  • Виктор Вембаньяма – первый в истории, кто набрал 100+ очков и 15+ блок-шотов за первые три игры сезона
Виктор Вембаньяма – первый в истории, кто набрал 100+ очков и 15+ блок-шотов за первые три игры сезона

Центровой «Сан-Антонио» стал автором уникального достижения.

В первых трех матчах сезона Вембаньяма собрал следующую статистику: 

  • 40 очков и 3 блок-шота против «Далласа»

  • 29 очков и 9 блок-шотов против «Нового Орлеана»

  • 31 очко и 6 блок-шотов против «Бруклина»

Таким образом, центровой «Сперс» стал первым игроком в истории, набравшим 100+ очков и сделавшим 15+ блок-шотов в первых 3 играх сезона. 

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoНБА
