«Мемфис» подпишет центрового Чарльза Бэсси по исключению из-за тяжелой ситуации с травмами
«Гриззлис» нашли вариант для пополнения состава.
Клуб планирует подписать центрового Чарльза Бэсси, воспользовавшись исключением из-за тяжелой ситуации с травмами, сообщает ESPN.
Тай Джером, Скотти Пиппен-младший, Брэндон Кларк и Зак Иди выбыли из строя на длительный срок, что открыло возможность для подписания 10-дневного контракта по исключению.
Бэcси отыграл последние три года в НБА за «Сан-Антонио». 24-летний центровой в предсезонке выступал за «Атланту», набирая в среднем 4,5 очка, 9 подборов и 2,5 блок-шота.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?3075 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости