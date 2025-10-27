«Мемфис» подпишет центрового Чарльза Бэсси по исключению из-за тяжелой ситуации с травмами

«Гриззлис» нашли вариант для пополнения состава.

Клуб планирует подписать центрового Чарльза Бэсси, воспользовавшись исключением из-за тяжелой ситуации с травмами, сообщает ESPN.

Тай Джером , Скотти Пиппен-младший , Брэндон Кларк и Зак Иди выбыли из строя на длительный срок, что открыло возможность для подписания 10-дневного контракта по исключению.

Бэcси отыграл последние три года в НБА за «Сан-Антонио». 24-летний центровой в предсезонке выступал за «Атланту», набирая в среднем 4,5 очка, 9 подборов и 2,5 блок-шота.