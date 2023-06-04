Джамал Кроуфорд: «Леброну Джеймсу осталось провести еще два-три сезона»

Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд считает, что звездный форвард « » проведет в лиге еще два-три сезона.

«Думаю, что ему осталось провести еще два или три сезона. В этом сезоне он набирал по 30 очков в среднем за матч. Я не уверен, что он хочет оставаться на таком уровне. Меня больше всего впечатляет то, как долго он поддерживает этот уровень.

Потому что выходных нет. Это как боксерский поединок, когда ты Мейвезер или Али, ты должен быть очень резким, один неверный шаг — и что-то может пойти не так.

Нужно быть максимально вовлеченным, потому что молодые парни атакуют тебя в каждом матче. Ты соревнуешься сам с собой, потому что скажут: «О, это уже не тот Леброн 2016 года», – сказал Кроуфорд.

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