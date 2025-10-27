Егор Дёмин не исполнил ни одного 2-очкового броска за первые три игры в НБА

Российский защитник «Бруклина» пока что бросает только из-за дуги.

За первые три матча в НБА (против «Шарлотт», «Кливленда» и «Сан-Антонио») Егор Дёмин провел на площадке 66 минут и исполнил 16 бросков, реализовав 8 из них.

Все 16 попыток были трехочковыми, защитник еще не разу не пытался поразить кольцо с двухочковой дистанции.

Следующий матч «Нетс» проведут против «Рокетс», начало – 28 октября в 3.00 по московскому времени.