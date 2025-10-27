  • Спортс
1

«Вышел на линию и подумал: «Черт, лучше бы мне не промахиваться». Остин Ривз припомнил свою шутку над Лукой Дончичем во время своего 51-очкового выступления

Память об обмене колкостями с Дончичем помогла Ривзу сконцентрироваться.

После матча с «Миннесотой», в котором Лука Дончич не смог добраться до отметки в 50 очков из-за смазанных штрафных, Остин Ривз посмеялся над ним в соцсетях, написав: «Попади штрафной».

Сегодня уже Ривзу выпала возможность набрать 50, которой он воспользовался, реализовав 21 из 22 штрафных в игре с «Сакраменто». После матча он описал свои отношения с Дончичем.

«Я вышел на линию штрафных и подумал: «Черт, лучше мне не промахиваться». Все наши отношения с Лукой – это просто треп и подкалывания друг друга. В конце разговора он написал: «Сегодня мне нужно 60», а я ответил: «Ха-ха-ха», – рассказал Ривз.

Лука Дончич пропускает матчи из-за растяжения пальца и ушиба ноги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Остина Ривза
logoОстин Ривз
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoНБА
