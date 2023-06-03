Рич Пол о том, будет ли Леброн Джеймс играть в сезоне-2023/24: «Я надеюсь на это, как и вы. Посмотрим»
Основатель влиятельного агентства Klutch Sports Рич Пол, представляющий интересы Леброна Джеймса, ответил на вопрос Cleveland.com о том, будет ли суперзвезда «Лейкерс» играть в следующем сезоне.
Я надеюсь на это, как и вы. Посмотрим», – сказал Пол.
После поражения «Лейкерс» от «Денвера» в финале Западной конференции (0-4) Джеймс заявил, что в межсезонье подумает о своем будущем в лиге. Позже четырехкратный чемпион подтвердил, что речь идет о возможном завершении карьеры.
Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича
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