Рич Пол о том, будет ли Леброн Джеймс играть в сезоне-2023/24: «Я надеюсь на это, как и вы. Посмотрим»

Основатель влиятельного агентства Klutch Sports Рич Пол, представляющий интересы , ответил на вопрос Cleveland.com о том, будет ли суперзвезда « » играть в следующем сезоне.

Я надеюсь на это, как и вы. Посмотрим», – сказал Пол.

После поражения «Лейкерс» от «Денвера» в финале Западной конференции (0-4) Джеймс заявил, что в межсезонье подумает о своем будущем в лиге. Позже четырехкратный чемпион подтвердил, что речь идет о возможном завершении карьеры.

Леброн заговорил о завершении карьеры. Кажется, это просто эмоции после вылета от Йокича